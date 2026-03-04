Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке чудовищной

«Мы все оценки дали, и я повторю еще раз их сегодня, о том, что это агрессия. Это один из самых чудовищных моментов в истории Ближнего Востока. Вот эти характеристики мы с вами употребляли, когда была ситуация в Газе. Какая ситуация? Страшная трагедия разворачивалась в Газе на протяжении практически двух лет. Но все равно, несмотря на все, сейчас мы опять говорим о беспрецедентной трагичности ситуации, учитывая масштабы, скорость распространения зоны конфликта и, конечно, жертвы», — отметила она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова подчеркнула масштаб трагедии и значимость происходящего для всего региона.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

