Захарова: на нашей стороне не только мяч, но и правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что в переговорах «мяч на стороне России». Глава МИД Франции Жар-Ноэль Барро заявил, что Украина сдержала свое слово, и перед ней стоит пустой стул, на котором «должен был сидеть президент РФ Владимир Путин». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова остроумно прокомментировали эти высказывания в своем Telegram-канале .

«Так мяч или стул? На нашей стороне не только мяч, но и правда», — пошутила дипломат.

Она отметила, что НАТОвские «хулиганы» кричат со «скамейки запасных». При этом, чтобы пробить по воротам, на поле должна появиться сборная Украины. Но она еще «крутится вокруг шеста микрофонов».

Переговоры между делегациями из РФ и Украины должны пройти в турецком Стамбуле 15 мая. Изначально, по заявлениям источников, начало встречи было запланировано на 10:00.