Захарова: мы выбираем между миром, основанным на законности, и «беззаконием»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей авторской программе акцентировала внимание на ключевых словах и выражениях, прозвучавших в выступлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Венесуэле. Она отметила, что сейчас идет выбор между таким миром и миром, основанным на праве и законности.

По словам Захаровой, Небензя использовал такие слова, как «шок», «преступление», «беззаконие», «вооруженная агрессия США» и «разбой». Она подчеркнула, что эти слова не нуждаются в дополнительных пояснениях и отражают суть происходящего.

Дипломат отметила, что атмосфера экстренного заседания была отмечена «шоком», это слово часто звучало в речах различных делегаций, поскольку произошедшее выходит за рамки правовых и моральных норм.

Представитель МИД РФ заявила, что продвигаемая Западом концепция «миропорядка, основанного на правилах», на самом деле является прикрытием для отказа от международного права и замены законных норм политическими лозунгами, лишенными конкретного содержания.

Захарова отметила, что европейские чиновники не до конца осознают последствия подобного «миропорядка, основанного на правилах».

«Вот эта вся младобюрократия ЕС не до конца понимает, что они творят, что означает миропорядок, основанный на правилах. И вот сейчас им (США — ред.) показали (в Венесуэле — ред.), что такое на самом деле означает миропорядок, основанный на правилах. В топку у них идет устав ООН, вся организация, все эксперты, адвокаты и законодательства стран… Мы выбираем между таким миром и миром, основанным на праве и законности», — резюмировала Захарова в эфире Sputnik.

Ранее в Каракасе 3 января США провели операцию, направленную на захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, произведя несколько ударов по военным объектам. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции по захвату Мадуро, которого обвиняют в наркотерроризме. В настоящее время он вместе с супругой, которую тоже вывезли из Каракаса, содержатся под стражей в Нью-Йорке.

5 января в Нью-Йорке завершилось первое заседание суда по делу Мадуро. Ему предъявлены обвинения, по которым ему может грозить до четырех пожизненных сроков. Мадуро отказался признать себя виновным.

