Захарова: Мерц заявлением намекнул Зеленскому, что Киев еще не всех «перемолол»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, чтобы молодые украинцы не выезжали в ФРГ, Польшу или Францию.

«Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и «ще не вмерла»», — отметила Захарова.

Утром Мерц призвал Зеленского позаботиться о том, чтобы молодые жители Украины служили на своей родине, а также не уезжали из страны. Киеву необходимо обеспечить, чтобы мужчины не отправлялись во Францию, ФРГ и Польшу.

28 августа 2025 года из Украины разрешили уезжать мужчинам от 18 до 22 лет включительно во время военного положения. Затем в соцсетях появились видео, на которых молодые люди массового покидали соседнюю страну.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.