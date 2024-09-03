Захарова: Киев хочет вывести из-под юрисдикции МУС своих граждан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина хочет вывести из-под юрисдикции лояльного им МУС своих граждан, но сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным Киевом обвинениям. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием отсрочки в 7 лет по вступлению в силу юрисдикции в отношении граждан страны за военные преступления.

«Сделанное Украиной заявление при ратификации Римского статута наглядно демонстрирует истинное отношение киевских властей к международным гуманитарному праву и юстиции», — сказала Захарова.

Она уточнила, что данный шаг Украины расценивается, как нескрываемое намерение предоставить бойцам ВСУ карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.

По мнению официального представителя МИД, при этом все попытки Киева избежать ответственности по этому вопросу обречены на провал. Преступники, которые виновны в тяжких международных преступлениях против украинцев и россиян, и их приспешники, будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание.