Заговор предпринимателей: Маск и крупный бизнес против второго срок Байдена

Бизнесмен Илон Маск организовал встречу несогласных со вторым сроком президентства Джо Байдена крупных предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Маск привлек бизнесменов Марка Андриссена и Питера Тиля к обсуждению политики, направленной против поддержки нахождения Джо Байдена на втором сроке в Белом доме, утверждает издание.

В частности, Андриссен высказал свою позицию после встречи с Маском ряду арабских инвесторов.

Тиль, в свою очередь, открыто отказался жертвовать деньги на президентскую кампанию Байдена и публично поддержал Трампа.