«Загадочные движения»: российские ледоколы в Арктике взбудоражили Запад

Необычная активность российских ледоколов в Арктике вызвала удивление на Западе. Они были приведены в движение одновременно, сообщает АБН24 со ссылкой на Polskie Radio 24.

В последнее время Арктика привлекает все большее внимание мировых держав из-за богатых запасов природных ресурсов и перспектив развития логистических путей. По данным польских источников, несколько дней назад в регионе произошло примечательное событие: практически все российские атомные ледоколы были одновременно приведены в движение.

«Загадочные движения в Арктике: все российские атомные ледоколы снялись с якоря. <…> Это беспрецедентное развертывание. Причины, по которым это происходит именно сейчас, остаются неизвестными», — пишут авторы польского издания.

Аналитики Polskie Radio 24 подчеркнули, что одновременное задействование всего российского флота атомных ледоколов привлекло пристальное внимание западных стран. Там сочли подобную активность России в этом регионе необычной, поскольку ничего подобного ранее не наблюдалось.

«Впервые одновременно были продемонстрированы в действии четыре новых судна арктического класса. Это четыре новых российских атомных ледокола арктического класса проекта 22220. К ним относятся суда „Арктика“, „Урал“, „Сибирь“ и „Якутия“. Они спроектированы для работы как в глубоководных, так и в мелководных прибрежных районах», — написали польские журналисты.

Западные эксперты предполагают, что эта беспрецедентная операция направлена на обеспечение стабильной транспортировки нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и минеральных грузов из арктических регионов России. Данные события подчеркивают стратегическую значимость экспорта энергоносителей из Арктики.

Причины, по которым все эти суда были задействованы одновременно именно сейчас, остаются неясными, заключили на Западе.

