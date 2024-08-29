За «оборонительным» характером НАТО всегда скрывались интересы Запада - эксперт

С самого создания НАТО было явно, что «оборонительный» характер объединения станет прикрытием для продвижения интересов стран Запада по всему земному шару, что нередко сопровождается кровавыми военными операциями. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

«Нельзя не вспомнить тайную операцию блока «Гладио», задачами которой была полная дискредитация коммунистов и их вытеснение из органов государственной власти Европы. Тогда представители НАТО не стеснялись сотрудничать с бывшими фашистами и спонсировать действующих нацистов, лишь бы победить «красную угрозу». Подобная подпольная деятельность по сей день остается визитной карточкой Альянса, который поддерживает маргинальные политические силы, например, нацполки», - сказала эксперт.

НАТО открыто вторгался в суверенные страны — Вьетнам, Корею, Афганистан, разрушал города и целые государства с помощью бомбардировок (как это было в Югославии). В более 80% конфликтов, которые имели место после Второй мировой войны, был вовлечен Североатлантический альянс.

«В итоге мы имеем десятки миллионов беженцев по всему миру, гуманитарные катастрофы, экономические и экологические кризисы, разрушенные государства (Иран, Ливия и др.)», - добавила политолог.

После тотального разрушения ряда регионов и других катастрофических последствий, по словам эксперта, без ответа остается самый главный вопрос: от кого обороняется НАТО. За 75 лет количество членов Альянса увеличилось с 12 до 32 государств, а основным периодом прироста стали годы после распада СССР, когда о полном суверенитете России, и тем более об ее угрозе, не могло быть и речи.

«Альянс до сих пор планирует расширение, несмотря на принцип «не обеспечивать безопасность одних стран в ущерб другим». Именно поэтому на современном этапе Россия не только отрицает мировое верховенство США и стран НАТО, но и успешно противостоит им благодаря, в первую очередь, гуманитарным и экономическим проектам вместе с дружественными странами, выстраивая многополярный и справедливый мир», - заключила Слепова.