WSJ: Вашингтон намерен возобновить военную помощь Израилю

сегодня в 05:47

В Белом доме разрабатываю новый пакет военной помощи Израилю на сумму свыше миллиарда долларов, пишет « Известия » со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

США могут поставить своему союзнику танковые боеприпасы, военную технику и минометные снаряды.

В статье указано, что этой помощью планируется пополнить арсеналы ЦАХАЛ после боевых действий с ХАМАС.

Решение продолжить поставки оружия указывает на желание администрации президента США Джо Байдена поддерживать отношения с властями Израиля, сказано в публикации.