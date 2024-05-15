WSJ: Вашингтон намерен возобновить военную помощь Израилю
В Белом доме разрабатываю новый пакет поставки вооружений Израилю
В Белом доме разрабатываю новый пакет военной помощи Израилю на сумму свыше миллиарда долларов, пишет «Известия» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
США могут поставить своему союзнику танковые боеприпасы, военную технику и минометные снаряды.
В статье указано, что этой помощью планируется пополнить арсеналы ЦАХАЛ после боевых действий с ХАМАС.
Решение продолжить поставки оружия указывает на желание администрации президента США Джо Байдена поддерживать отношения с властями Израиля, сказано в публикации.