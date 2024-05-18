WSJ: Украина попросила США снять ограничения на применение американского оружия

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Украинские чиновники обратились к Вашингтону с просьбой отменить ограничения на применения американского оружия против объектов на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

«Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили США снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России», — сказано в публикации.

Соответствующий запрос был сделан Киевом на прошлой неделе. В настоящий момент его рассматривают американские официальные лица.

Москва называет поставки оружия Киеву «игрой с огнем» и вмешательством НАТО в конфликт, что только мешает урегулированию.