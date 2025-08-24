WSJ: США одобрили Украине 3350 ракет увеличенного радиуса

сегодня в 05:18

Администрация американского президента Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки ERAM, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам источников, ракеты должны прибыть на Украину примерно через шесть недель.

Отмечается, что дальность полета этих снарядов составляет 241-450 км. Как пишет издание, Украине потребуется разрешение со стороны Пентагона на их применение.

В публикации говорится, что общий объем нового пакета оружия составил 850 млн долларов, при этом большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Украины. Кроме ERAM, туда вошли и другие неназванные позиции.

Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий разместил снимок, на котором, как он отметил, изображена украинская баллистическая ракета «Фламинго». Это вооружение запущено в серийное производство.