WSJ: США обеспечат Украину развединформацией для ударов вглубь РФ

сегодня в 09:08

Соединенные Штаты обеспечат Украину разведывательной информацией для атак вглубь территории РФ. Ее будут использовать для ударов по энергетической инфраструктуре, рассказали американские чиновники изданию Wall Street Journal. Об этом сообщает РИА Новости .

Недавно президент США Дональд Трамп подписал такое разрешение. Согласно ему, разведывательные службы и Пентагон смогут помочь Украине с нанесением ударов.

Администрация Трампа в первый раз поможет ВСУ с подобной атакой.

Ранее стало известно, что Киев просит передать дальнобойные ракеты Tomahawk именно для ударов вглубь российской территории.

