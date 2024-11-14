WSJ раскрыла, почему Трамп говорит теплые слова про Путина

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не «демонизирует» главу России Владимира Путина, потому что «хочет заключить сделку». Тем не менее, за дружелюбием республиканца скрыта глубокая напряженность, сообщает РБК со ссылкой на интервью дипломата The Wall Street Journal (WSJ).

Волкер напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп «очень тепло отзывался о Путине». Вместе с тем республиканец снял эмбарго на оружейные поставки Украине, а также «выгнал» российских дипломатов из Сан-Франциско.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента уверен, что «теплые слова» Трампа в адрес Путина — это «прагматичная тактика» американского лидера, которую он применяет в переговорах с главами других государств.

WSJ подчеркивает, что и Путин, и Трамп хотят завладеть сильными позициями до начала «непростого разговора по Украине». Тем не менее, урегулирование кризиса будет во многом зависеть от того, сможет ли новоизбранный глава США «превратить теплые слова в дипломатический прорыв».