WSJ раскрыла, какое оружие США одобрят для ударов Украины по объектам в РФ

WSJ: США разрешат украинцам атаковать цели в России из HIMARS, но не ATACMS

По данным источников газеты Wall Street Journal, американские власти разрешат Украине атаковать военные цели на территории России из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, США разрешат украинцам использовать «в Харьковском регионе» управляемые реактивные снаряды GMLRS и артиллерийские орудия, сообщает «Вечерняя Москва».

Как пишет WSJ со ссылкой на американских чиновников, Белый дом намерен дать зеленый свет на украинские атаки по оружейным складам, командным пунктам и другим объектам, которые ВС РФ используют для наступления в Харьковской области.

Тем не менее в статье отмечается, что армия Украины по-прежнему не сможет бить дальнобойными ракетами ATACMS по военной инфраструктуре, находящейся внутри России.