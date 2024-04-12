WSJ: ответ Ирана Израилю может наступить в течение 24-48 часов

Иранская сторона может ответить Израилю на удар по консульскому отделу посольства в Дамаске в течение 24-48 часов, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источника издания, официальный Тель-Авив уже готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. Однако в Тегеране еще не приняли окончательного решения.

Ранее СМИ писали, что глава МИД Ирана рассказал немецкой коллеге Анналене Бербок, что страна «ограниченно» ответит на обстрел. Тегеран таким образом постарается не спровоцировать эскалацию.

От нее же предостерегли и в США. С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.