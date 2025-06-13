WSJ: Израиль может ударить по Ирану в воскресенье

Израиль может атаковать Иран в воскресенье, 13 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам «высокопоставленного израильского чиновника», Израиль может ударить по Ирану, если Тегеран не откажется от планов по созданию ядерного оружия.

«Высокопоставленный израильский чиновник предупредил, что удар может быть нанесен уже в воскресенье, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания ядерного оружия», — говорится в сообщении.

В настоящее время неизвестно, будет ли США оказывать какую-либо помощь Израилю при военном ударе по Ирану или нет. По одной из версий, Вашингтон может поделиться разведданными, чтобы Израиль мог их использовать при своей операции.

Ранее в Сети появилась информация, что США планируют частично эвакуировать свое посольство в Ираке на фоне возросших рисков безопасности в этом регионе. При этом министр обороны США Пит Хегсет согласовал для американских военных добровольную эвакуацию из стран Ближнего Востока.