WSJ: 8 из 10 американцев считают Байдена слишком старым для президентства

Порядка 80% американских граждан считают, что 81-летний Джо Байден уже слишком стар для выполнения своих обязанностей в роли президента, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос издания Wall Street Journal.

«Восемьдесят процентов американцев считают, что президент слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок у власти», — пишет издание.

Его оппонента, 78-летнего Дональда Трампа, считают старым только 56% участников исследования. Из числа демократов Байдена слишком старым назвали 76% респондентов, а Трампа считают таковым лишь 36% республиканцев.

Еще 47% опрошенных были бы готовы заменить обоих кандидатов, 53% не удовлетворены никем из тех, кто борется за президентство. При этом опрос показал перевес поддержки со стороны избирателей в сторону Трампа, которого готовы поддержать 48% опрошенных, а Байдена — 42%.

Отмечается, что исследование было проведено после теледебатов Трампа и Байдена. Многие СМИ признали, что они стали провальными для действующего лидера.