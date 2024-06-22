WP: ВСУ не могут атаковать важнейшие аэродромы РФ из-за США

Украинские военные не могут атаковать важнейшие российские аэродромы из-за американских ограничений на дальность применения своих вооружений, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Украинские чиновники в беседе с изданием пояснили, что новая политика американских властей якобы позволила сократить количество ударов со стороны РФ, однако Вашингтон все еще существенно ограничивает радиус действия. В частности, это не позволяет Украине бить по ключевым российским аэродромам.

«Эти аэродромы используются российскими самолетами, которые сбрасывают смертоносные управляемые авиабомбы, наносящие наибольший ущерб военным позициям», — отметили источники издания.

Они указали, что Соединенные Штаты ограничили расстояние для ударов по РФ сотней километров от границы. Однако сами американские чиновники называть точные данные отказались, а информацию киевских источников окрестили неверной.