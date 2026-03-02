WP: в Пентагоне началась паранойя из-за ответных мер Ирана

В высших эшелонах Пентагона и других американских учреждений растет тревога относительно возможности выхода конфликта с Ираном из-под контроля. Американское командование опасается, что боевые действия продлятся несколько недель, что еще больше усугубит проблему небольших запасов средств ПВО.

«Настроение здесь (в Пентагоне — ред.) напряженное и параноидальное», — заявил источник издания.

По словам собеседника газеты, есть опасения, что это продлится более нескольких дней. При этом часто требуются 2-3 перехватчика, чтобы гарантированно сбить иранскую ракету. Тегеран находится в состоянии полномасштабного возмездия.

В WP добавили, что Пентагон отслеживает «десятки и десятки» иранских ракет и беспилотников, запущенных Тегераном в течение ночи. Ответные удары Ирана и значительный ущерб, нанесенный объектам США, вызывают тревогу у американских властей.

Штаты и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы, в том числе ОАЭ. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

