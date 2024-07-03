Издание The Washington Post утверждает в новой статье, что падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского может ускорить процесс мирных переговоров с Россией. Этот факт также играет на руку Москве, сообщает Life.ru .

В газете полагают, что Зеленскому доверяет все меньше людей, и это может приблизить мирные переговоры и окончание конфликта. WP также упоминает об обещании экс-президента США Дональда Трампа, который, в случае возвращения в Овальный кабинет, будет стремиться положить конец украинскому конфликту.

Кроме того, Washington Post пишет, что Россия получает выгоду от снижения популярности Зеленского.

Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше у Запада будет желания свернуть поставки вооружений и добиться переговоров Москвы и Киева, добавляется в статье.