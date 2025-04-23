США упразднили межведомственную рабочую группу по сбору данных о якобы преступлениях России на Украине, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что группу упразднили из-за должности координатора, которая подразумевала сбор разведданных по всем американским госагентствам о якобы преступлениях России на Украине.

«…межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была расформирована», — говорится в сообщении.

21 апреля российский лидер Владимир Путин говорил, что нужно разобраться с инициативой Украины прекратить атаковать гражданские объекты. Россия собирается проанализировать предложения соседней страны, после чего дать ответ.

Ранее сообщалось от Украины потребовали признать Крым частью России и отказаться от попыток, а также самой идеи вступить в НАТО. По мнению Белого дома, это поможет максимально быстро завершить затянувшийся конфликт.