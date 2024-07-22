WP: Демпартия США сомневается в «силе, харизме и мастерстве» Харрис

Вице-президент США Камала Харрис может провалить еще одну выборную кампанию в Белый дом, пишет RT со ссылкой на статью The Washington Post.

У Камалы Харрис уже есть негативный опыт проведения избирательной кампании в 2019 году, когда ее назвали «политической наследницей президента Барака Обамы», говорится в статье.

«Харрис вышла из предвыборной гонки всего через 10 месяцев после её начала. Тогда её усилия были подорваны сокращением сбора средств на кампанию, неспособностью сформулировать связный предвыборный посыл и постоянными увольнениями сотрудников избирательного штаба», — говорится в материале.

Харрис в должности вице-президента не смогла настроить отношения со СМИ. А ее однопартийцы сомневаясь в «силе, харизме и мастерстве» политика, резюмирует автор публикации.

Ранее американский лидер Джо Байден отказался от участия в выборах президента США в ноябре 2024 года, поддержав Харрис в ее стремлении баллотироваться на этот пост.