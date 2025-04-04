WP: делегация США уступает России в переговорах по Украине в Эр-Рияде

Делегация Соединенных Штатов, принимавшая участие в переговорах в Эр-Рияде, не может сравниться по уровню подготовки и опыту с представителями России, сообщает американская газета The Washington Post (WP).

Критики считают, что американские переговорщики не могут сравниться с «матерыми бывшими советскими чиновниками», имеющими многолетний опыт ведения переговоров и глубокое понимание специфики Украины.

Кроме того, газета обращает внимание на то, что первая публичная критика России, высказанная президентом США Дональдом Трампом, является негласным признанием Вашингтона неспособности эффективно отстаивать свои интересы в переговорном процессе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что и российский лидер Владимир Путин, и глава киевского режима Владимир Зеленский открыты для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта.