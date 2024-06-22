Welt: премьер Госсовета КНР отказался от встречи с немецким вице-канцлером

Премьер китайского Государственного совета Ли Цян отказался от встречи с немецким вице-канцлером и главой Минэкономики страны Робертом Хабеком, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Welt.

Отмечается, что чиновник из Германии в настоящий момент находится в КНР. При этом контакт сорвался по неизвестным для немецкой стороны причинам.

«Вице-канцлер Роберт Хабек (партия „Зеленые“) во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — сказано в сообщении.

Хабек отметил, что не имеет понятия, почему встреча не произошла. Немецкий министр дальше планирует встретиться с коллегами из Китая в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.