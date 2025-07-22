Wall Street Journal запретили сопровождать Трампа в поездках

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт объяснила этот шаг «фальшивыми и клеветническими заявлениями» издания.

Журналистка Тарини Парти исключена из пула, аккредитованного на поездку. WSJ полностью лишен доступа к освещению заключительных дней визита. Ассоциация корреспондентов Белого дома осудила решение как атаку на свободу прессы

Поводом стало недавнее расследование WSJ о предполагаемой переписке Трампа с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. По данным издания, около 20 лет назад Трамп отправил Эпштейну открытку с изображением обнаженного женского бюста. Президент категорически отрицает этот факт, заявив, что до публикации предупреждал редакцию о недостоверности информации.

Джеффри Эпштейн, в чьей вилле на Манхэттене неоднократно бывал Трамп, покончил с собой в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по делу о секс-торговле несовершеннолетними. Связи с ним стали болезненной темой для многих публичных фигур.