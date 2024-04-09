WAFA: минимум 38 палестинцев погибли за сутки в секторе Газа
Жертвами обстрелов сектора Газа со стороны ЦАХАЛ за сутки стали 38 палестинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.
«За последние 24 часа оккупационные войска совершили четыре массовых убийства, в результате которых погибли 38 граждан и еще 71 человек получил ранения», — сказано в публикации.
Шестеро жителей погибли и еще несколько были ранены после налетов Израиля в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре анклава. Также на юге региона в городе Наср авиация ударила по группе гражданских лиц, из-за чего один человек погиб и несколько пострадали. Еще шесть тел нашли под обломками дома в квартале Газы Шуджайя.
Всего жертвами ЦАХАЛ с начала операции в секторе Газа стали 33 175 человек. Ранения получили свыше 75,8 тыс. жителей.