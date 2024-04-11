Взрывы раздались в Киевской области и в ряде городов Украины

В регионе работают системы ПВО. Воздушная тревога звучит во всех регионах страны, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах во Львовской и Харьковской областях. ПВО работает во Львове и городе Стрые. В Харькове, по его словам, прозвучало минимум восемь взрывов.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что удары по украинским объектам наносят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и БПЛА «Герань».