Взрывы прозвучали в Киеве вслед за Одессой

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, которые произошли на фоне воздушной тревоги, пишет РИА Новости .

«В Киеве были слышны взрывы», — сказано в публикации.

Также сирены слышны в Николаевской области страны. Ранее стало известно о серии мощных взрывов в Одессе, где также была объявлена тревога.

ВС РФ наносят удары по украинским объектам энергетической и оборонной промышленности. Также поражаются пункты военного управления и связи по всей стране. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.