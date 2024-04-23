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Взрывы прогремели в Одессе на фоне тревоги

Серия взрывов прогремела в украинской Одессе, где ранее был объявлен сигнал воздушной тревоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в четырех украинских регионах. Сирены звучат в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате падения обломков в одном из частных домов в поселке Разумное выбило окна.