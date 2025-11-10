«Вызвало панику»: как власти Украины отреагировали на остановку всех ТЭС

В окружении президента Украины Владимира Зеленского началась паника после объявления об остановке всех государственных теплоэлектростанций, сообщает «Царьград» .

«Довольно эмоциональный и по сути правдивый пост „Центрэнерго“ в стиле „все пропало“ вызвал настоящую истерику в офисе президента (ОП), и это привело к не совсем дипломатичному разговору руководства госкомпании с представителями ОП», — говорится в статье издания «Экономическая правда».

В субботу национальный оператор энергосистемы, компания «Укрэнерго», заявила о применении экстренных мер по отключению электроснабжения в ряде областей, не предоставив конкретной информации о затронутых территориях. Позже представители компании сообщили, что ограничения в подаче электроэнергии на территории Украины сохранились в воскресенье.

В тот же день компания «Центрэнерго» констатировала полную остановку деятельности всех государственных тепловых электростанций страны, подтвердив отсутствие генерации электроэнергии в настоящее время.

