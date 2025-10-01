Выступление Путина на пленарной сессии «Валдая» коснется новой мировой системы
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ключевой темой выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» станет концепция полицентричного мира. По информации ТАСС, в своей речи глава государства затронет вопросы формирования новой мировой системы, ее преимуществ и недостатков по сравнению с предыдущей, а также вероятных последствий, передает NEWS.ru.
«(Темой выступления президента — ред.) станет „Полицентричный мир: инструкция по применению“. Именно вокруг этого будет весь разговор», — отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента подчеркнул, что содержание речи Путина на «Валдае» не подвержено ежедневным корректировкам в зависимости от текущей информационной повестки. Он уточнил, что на нее не оказывают влияние краткосрочные изменения ситуации.
Глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал, что 2 октября Путин выступит на пленарной сессии клуба «Валдай», отметив насыщенность программы мероприятия.
Песков также добавил, что в ближайшие дни у главы государства запланированы рабочие встречи в Кремле и международные переговоры.
