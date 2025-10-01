Выступление Путина на пленарной сессии «Валдая» коснется новой мировой системы

Песков о выступлении Путина на «Валдае»: речь пойдет о новой мировой системе

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ключевой темой выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» станет концепция полицентричного мира. По информации ТАСС, в своей речи глава государства затронет вопросы формирования новой мировой системы, ее преимуществ и недостатков по сравнению с предыдущей, а также вероятных последствий, передает NEWS.ru .

«(Темой выступления президента — ред.) станет „Полицентричный мир: инструкция по применению“. Именно вокруг этого будет весь разговор», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента подчеркнул, что содержание речи Путина на «Валдае» не подвержено ежедневным корректировкам в зависимости от текущей информационной повестки. Он уточнил, что на нее не оказывают влияние краткосрочные изменения ситуации.

Глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал, что 2 октября Путин выступит на пленарной сессии клуба «Валдай», отметив насыщенность программы мероприятия.

Песков также добавил, что в ближайшие дни у главы государства запланированы рабочие встречи в Кремле и международные переговоры.

