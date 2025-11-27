Высокопоставленные немецкие офицеры подготовили план войны с Россией

Ряд высокопоставленных офицеров Германии составили секретный план войны с РФ. Документ начали разрабатывать в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

План расписан на 1,2 тыс. страниц. В нем подробно рассказано, как примерно 800 тыс. военных ФРГ, Соединенных Штатов и иных государств НАТО будут отправлены к линии фронта на востоке.

В качестве маршрута указаны реки, порты, железные дороги, трассы. Еще прописаны способы снабжения и защиты военных в пути.

В плане указано, что граница между гражданской и военными сферами будет стерта. Неназванный высокопоставленный офицер, один из авторов плана отметил, что есть цель не допустить войны. Германия хочет дать понять «врагам», что, если они атакуют ФРГ, то не смогут достичь успеха.

