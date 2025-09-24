Выпороть Трампа: казаки назначили президенту США наказание

Казаки православного союза Санкт-Петербурга «Ирбис» решили не возвращать президенту США Дональду Трампу звание есаула и объявили ему символическое наказание за недавние заявления о России, сообщает Life.ru .

Казаки православного союза Санкт-Петербурга «Ирбис» приняли решение не возвращать Дональду Трампу звание есаула, которое ранее было ему присвоено, а затем отозвано. Вместо этого, по словам атамана Андрея Полякова, в отношении президента США было принято решение о символическом наказании за его резкие высказывания о России.

«После вчерашних заявлений Трампа у нас вообще принято решение его выпороть. По нашим традициям мы должны его выпороть, и это будет правильно. Физически мы этого сделать не можем, естественно, но приказ такой есть», — пояснил Поляков.

Атаман добавил, что этот «приказ» будет оставаться в силе до его исполнения. Вопрос о возвращении Трампу звания есаула больше не рассматривается.

Звание есаула, означающее командира казачьей сотни, Трампу присвоили в 2016 году, однако вскоре лишили его. В начале 2025 года Поляков допускал возможность возвращения звания при условии сближения США и России, однако после последних заявлений политика казаки изменили свою позицию.

Ранее Дональд Трамп в Нью-Йорке сделал ряд громких заявлений, в том числе о затяжном характере украинского конфликта, тяжелом положении российской экономики и возможности Украины вернуть утраченные территории при поддержке Евросоюза.

