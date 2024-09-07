Выборы в Совет депутатов городского округа Мытищи продолжаются

Сегодня свой голос пришел отдать член местного политического совета партии «Единая Россия» Денис Топоров вместе со своей семьей.

Выборы в Совет депутатов городского округа Мытищи представляют собой демократический процесс, в котором каждый житель имеет право голоса. Это возможность для граждан выразить свое мнение о том, каким они видят будущее своего города, и выбрать представителей, которые будут отстаивать их интересы.

Денис Топоров пришел на избирательный участок вместе с семьей, демонстрируя важность семейных ценностей и активной гражданской позиции.

«Я считаю, что участие в выборах — это пример для моих детей. Мы показываем им, что их голос имеет значение и что они могут влиять на окружающий мир. Я верю, что вместе мы можем улучшить жизнь в Мытищах. Важность голосования невозможно переоценить, и сегодня, как никогда, важно помнить об этом», — отметил Денис Топоров.

Сегодня — день, когда каждый может сделать свой выбор, важно лишь не упустить эту возможность.

Голосование на выборах в Совет депутатов городского округа Мытищи продлится до 20:00 8 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Для очного голосования на избирательном участке необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.