Ввод войск ЕС или Великобритании на территорию РФ может привести к ядерному ответу

Появление британских военных на территориях РФ может быть расценено как агрессия и даст законное основание для ответных мер, включая ядерные, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«В случае, если военнослужащие войск Соединенного Королевства или какой-нибудь другой европейской страны окажутся на конституционных территориях Российской Федерации — например, в Запорожской области, в Донецкой народной республике, на Херсонщине — Россия вправе расценивать это как агрессию со стороны соответствующего государства», – подчеркнул Сипров.

Он напомнил, что год назад российская ядерная доктрина была скорректирована, и сейчас Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие.

«Причем не только в качестве ответно-встречного удара, но и в случае, если против России либо Белоруссии начнется агрессия с применением обычного оружия, которая создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности нашей страны. Другой пункт ядерной доктрины предполагает применение ядерного оружия в случае, если противник окажет вооруженное воздействие на критические объекты сил ядерного сдерживания Российской Федерации», – отметил политолог.

Сипров пояснил, что это, например, англичане могут сделать с помощью своих крылатых ракет Storm Shadow.

«В случае атаки такой ракетой по станциям загоризонтного слежения — по стратегическим РЛС, которые нужны для того, чтобы определять пуски ракет по России, либо по аэродромам базирования стратегической авиации — Россия имеет полное законное право нанести удар, в том числе с использованием ядерного оружия, по территории страны-агрессора. В Лондоне это прекрасно понимают», – заключил эксперт.