Вулин: сербы не могут и не хотят простить НАТО за бомбардировки Югославии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что у НАТО «руки в крови». По его словам, сербы не простят альянс за бомбардировки Союзной республики Югославия (СРЮ) 1999 года, сообщает РИА Новости .

Политик назвал произошедшее «великим и безнаказанным преступлением», которым завершился XX век. Вулин считает, что все войны, которые велись после 1999 года, были последствием агрессии НАТО на Югославию.

По его словам, альянс своими действиями уничтожил международное право.

«Пусть им Бог простит, сербы не хотят, не могут и не смеют», — сказал Вулин.

В 1999 году альянс НАТО начал бомбардировки Югославии, которая состояла тогда из Сербии и Черногории. Это произошло на фоне противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами СРЮ.

В результате бомбардировки НАТО погибли свыше 2,5 тыс. человек.

В понедельник в Белграде прошла церемония в память жертв агрессии НАТО. В ней приняли участие глава МИД Сербии Марко Джурич и посол России Александр Боцан-Харченко.