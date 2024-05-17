Вучич процитировал маршала Жукова о неблагодарности Запада

Сербский лидер Александр Вучич вспомнил слова советского маршала Георгия Жукова на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН, пишет РИА Новости .

Президент выступил в эфире Радио и телевидения Сербии, где назвал три цели готовящейся к рассмотрению 23 мая резолюции. Первой является упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, второй — ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992–1995 года, и третьей — создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.

«Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — сказал Вучич.

Лидер также пообещал приложить максимум усилий, чтобы «сохранить честь» своей страны.