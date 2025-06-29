Вучич обратится к жителям Сербии на фоне масштабных беспорядков в стране Политика сегодня в 11:26 Фото - © РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич 29 июня в 11:00 по местному времени (в 12:00 по московскому) собирается обратиться к своему народу. Политик сделает это на фоне масштабных беспорядков, которые идут в стране, сообщает РБК со ссылкой на Srbija danas.

Вучич собирается обратиться к народу в Палате Сербия. 28 июня на площади Славия в Белграде случились столкновения с полицией. Шесть сотрудников правоохранительных органов получили травмы, поделился начальник полиции Драган Васильевич. Вучич сказал, что в конце концов «Сербия всегда побеждает». Волна масштабных протестов в Сербии идет с ноября 2024 года. Они начали из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. По словам протестующих, трагедия произошла из-за коррупции. Они просят провести досрочные выборы.