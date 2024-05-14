Вучич объяснил, почему принял решение встретиться с Зеленской и Кулебой

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что сейчас стране следует сотрудничать с Украиной, которая не признала Косово, потому он радушно принимает главу МИД Дмитрия Кулебу и жену главы государства Владимира Зеленского Елену. Об этом сообщает РИА Новости .

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 млн населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово? И у меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании (о приеме Косово — ред.) Совета Европы в Страсбурге», — отметил Вучич.

По его словам, также важно, чтобы Украина не была против Сербии в Генассамблее ООН.

Он добавил, что с Зеленской и Кулебой говорил об экономическом форуме, который планируется провести в Белграде, как привлечь в страну украинских предпринимателей, и наоборот — сербских в Киев.

Президент подчеркнул, что не является ни русским наймитом, ни европейским, ни американским.

Как уточнил Вучич, страна ожидает в скором времени получения первых 125 млн евро. Эти средства будут выданы в рамках плана роста Евросоюза для государств Западных Балкан.