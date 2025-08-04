Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в сентябре

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с российским лидером Владимиром Путиным, а также приезд в это же время в Китай американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

По его словам, он будет находиться в Китае с 1 до 6 сентября.

«Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь», — отметил он.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич рассказал репортерам, что председатель Китая Си Цзиньпин во время празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве дал обещание выполнить все просьбы сербского лидера.

Вечером 26 июля Вучич с членами правительства и послом Китая Ли Мином осмотрел возведение автодороги «Дунайский коридор» на востоке государства. Ее проводит китайская фирма Shandong.