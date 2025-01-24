ВЦИОМ: Путину доверяют 78,1% россиян

Результаты последних опросов общественного мнения показали, что россияне высоко оценивают доверие к президенту России Владимиру Путину — в 78,1%, сообщает ВЦИОМ .

Владимир Путин сохраняет высокий уровень доверия граждан — 78,1% респондентов выразили ему поддержку, показав небольшое снижение на 0,2 процентных пункта. Деятельность главы государства одобряют 75,2% опрошенных, что на 0,3 пункта выше предыдущей недели.

Премьер-министр Михаил Мишустин укрепил свои позиции — ему доверяют 61,3% участников опроса (+0,9 пункта). При этом одобрение его работы осталось неизменным на уровне 52,0%. Деятельность правительства поддерживают 49,0% граждан, что отражает снижение на 1,1 пункта.

Среди других политических деятелей наибольшее доверие получили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (32,6%), руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов (26,4%) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (20,0%), хотя их показатели снизились за неделю. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев замыкает список с рейтингом доверия 8,1% (-0,2 пункта).