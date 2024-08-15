Второй этап конференции местного отделения «Единой России» прошел в Одинцове

В начале сентября 2024 года состоятся выборы в местный Совет депутатов. Участники конференции обсудили основные положения предвыборной программы, демонстрируя единство и готовность работать на благо жителей округа и на достижение высоких результатов на выборах.

«От результатов сентябрьских выборов зависит общее благополучие жителей округа. Программа „Единой России“ разработана так, что в её основе — человек, она отвечает интересам людей», — сказала Лариса Лазутина.

В основе программы партии — устойчивое развитие Одинцовского городского округа, поэтапная реализация наказов избирателей, обеспечение последовательной социальной политики и поддержки граждан. Программа ориентирована на поддержку молодых и многодетных семей, а также ветеранов, участников боевых действий в зоне СВО, инвалидов, пенсионеров, молодежи.

«За прошлый период „Единая Россия“ Одинцовского округа успешно реализовала сотни наказов.

Отремонтированы дороги, облагорожены придворовые территории и народные тропы, построены новые школы и детские сады, отремонтированы образовательные учреждения. Так, строительная готовность школы имени Пронина в Звенигороде составляет более 98%. Отремонтирован детский сад «Василек». Построены и модернизированы парки. Масштабы развития округа поистине вызывают восторг. Мы получаем много положительной обратной связи от жителей, а значит мы движемся в нужном направлении», — отметил заместитель секретаря местного отделения партии Вячеслав Киреев.

На конференции исполнительный секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия» Лариса Андреева отметила, что партия реализовывает все задачи исключительно на основе наказов избирателей, а для этого партийцы находятся в тесном контакте с жителями. Проводятся регулярные встречи и опросы для выявления актуальных проблем и поиска путей их решения. На базе общественной приемной проводятся регулярные встречи с гражданами, партийцы помогают в решении различного рода вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.