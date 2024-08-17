ВСУ за сутки потеряли до 300 бойцов на курском направлении

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что российские военнослужащие продолжают отражать попытки ВСУ проникнуть вглубь курского направления, за последние сутки в этом регионе противник потерял до 300 бойцов.

Группировки войск «Север» совместно с армейской авиацией и артиллерией находят в лесной местности мобильные группы ВСУ и уничтожают их.

В течение суток ВС РФ отразили атаки штурмовых групп 22-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 300 бойцов личного состава. Также у ВСУ больше нет танка и 11 боевых бронированных машин.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3 160 военнослужащих и 44 танка, а также 111 автомобилей и 5 установок ЗРК.