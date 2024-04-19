ВСУ всю ночь пытались поразить дронами оставленный в поле «Солнцепек»

ВСУ не смогли поразить дронами российскую огнеметную систему «Солнцепек», которая на ночь осталась в поле, благодаря мобильному комплексу РЭБ «Волнорез», сообщил РИА Новости разработчик «Волнореза».

«По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на „заглушенной“ машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — указал специалист.

После этого российские бойцы эвакуировали машину и починили ее. В настоящий момент тяжелый огнемет продолжает выполнять задачи СВО на Украине.

«Волнорез» впервые показали на военно-техническом форуме «Армия-2023». Система представляет собой конус на магнитной «липучке», который можно прицепить на любую технику. Специалисты прописывают нужные для подавления дронов противника частоты в режиме реального времени.