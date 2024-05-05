ВСУ спрятали взрывчатку в плюшевом зайце и атаковали им позиции РФ
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Киевские боевики атаковали российские позиции у Часова Яра плюшевым зайцем, начиненным взрывчаткой, пишет Mash.
Бойцы ВСУ привязали его к воздушному шарику с гелием и запустили в сторону ВС РФ. «Пасхальный беспилотник» был сбил военными.
Внутри игрушки был найден детонатор с гироскопом и 75 граммов тротила. По задумке боевиков, заяц должен был взорваться, когда кто-то возьмет его в руки.
Ранее бывший польский генерал назвал неудачной идею ВСУ использовать воздушные шары с минами. Украинская сторона, по его мнению, рассчитывает, что российские военные будут тратить на них свои средства ПВО.