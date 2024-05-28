ВСУ снова попытались ударить по Луганску

Корреспондент издания сообщил, в городе слышна работа противовоздушной обороны. Предыдущая атака была произведена вечером в понедельник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Луганск обстреляли кассетными боеприпасами. В результате в городе произошел пожар. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Различные источники сообщают о раненых.

Военкор Юрий Котенок сообщал, что ВСУ могли использовать ракеты ATACMS или РСЗО HIMARS.

Также ранее киевские боевики выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов. Была применена, по предварительным данным, ствольная артиллерия 155 миллиметров.