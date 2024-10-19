ВСУ по приказу рыли окопы в зоне ЧАЭС, где радиация выше нормы в 12 раз

Пленный военнослужащий 49-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов рассказал, что командование заставляет бойцов окапываться в опасных зонах, где радиация выше нормы в 12 раз, пишет «Лента.ру» .

По словам Озимова, украинское командование заставляет мобилизованных солдат строить окопы в зоне ЧАЭС. В некоторых из них радиация превышала норму в 12 раз, но никого из руководства это не заботило.

Пленный рассказал, что бойцы ВСУ по приказу создают укрепления на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). При этом военнослужащие протестовали работать в опасной зоне, но их все равно заставляли.

«Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: „Нас это не интересует“», — пояснил пленный.

В опасной зоне им приходилось работать почти три месяца.