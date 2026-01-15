Встречи США и Дании по Гренландии будут проходить каждые 2-3 недели

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встречи совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии будут проходить каждые две-три недели, пишет ТАСС .

14 января в Вашингтоне прошла встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.

По словам Ливитт, на этой встрече стороны договорились создать рабочую группу из лиц, которые будут продолжать технические переговоры о приобретении Гренландии.

«… эти переговоры будут проходить каждые две-три недели. Таким образом, администрация намерена продолжать переговоры с датчанами и уважаемой делегацией из Гренландии», — сообщила она.

4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.

Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.