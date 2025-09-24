«Встреча с американцами»: стали известны планы Лаврова на ГА ООН в Нью-Йорке

сегодня в 07:42

Лавров прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН на переговоры с Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в американский Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. У дипломата запланированы ряд важных мероприятий, сообщает РИА Новости .

Лавров собирается встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио и провести с ним переговоры. Также глава МИД РФ поучаствует в мероприятиях по линии G20, ОДКБ и БРИКС.

Еще у Лаврова пройдет встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Неделя высокого уровня ГА Организации объединенных наций началась во вторник.

На мероприятии обсуждалась международная политическая обстановка. Также упоминался и украинский кризис. Лавров собирается выступить на мероприятии 27 сентября.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.