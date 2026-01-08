Встреча Дмитриева и представителей США могла состояться в Париже

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Встреча прошла после двухдневных переговоров американских представителей с украинскими и европейскими чиновниками, на ней обсуждался план возможного урегулирования украинского кризиса.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Дмитриев находился в Париже 7 января, когда там проходило совещание «коалиции желающих» по Украине. Издание предположило, что он мог быть принят в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом.

В администрации президента Франции опровергли, что Дмитриев посещал Елисейский дворец.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.